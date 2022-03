Ukraine-Krieg: So können Hamburger Geflüchteten helfen Stand: 24.03.2022 11:33 Uhr Viele Menschen in Hamburg fragen sich, wie sie die vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen unterstützen können. Hier finden Sie Informationen zu den verschiedenen Hilfsmöglichkeiten.

Menschen in Hamburg können Ukrainerinnen und Ukrainern durch ehrenamtliches Engagement, Wohnraum, Tierpatenschaften, Sachspenden oder Geldspenden unterstützen. Die Stadt Hamburg informiert im Internet unter www.hamburg.de/ukraine gebündelt über alle Möglichkeiten.

Wichtig dabei ist, sich gezielt zu informieren, welche Form der Hilfe aktuell benötigt wird. Die Bedürfnisse können sich im Laufe der Zeit verändern.

Weitere Informationen Інформація для тих, хто шукає захисту, і тих, хто хоче допомогти Hilfe für Schutzsuchende: Die Stadt Hamburg informiert auf Ukrainisch. Місто Гамбург надає інформацію українською мовою на своєму сайті. extern

Ehrenamt: Viele Einsatzmöglichkeiten

Die Hamburger Freiwilligen-Agenturen listen unter www.freiwillig.hamburg/ukraine-hilfe auf, wie sich Menschen in Hamburg ehrenamtlich für ukrainische Geflüchtete engagieren können - etwa bei Behördengängen, Telefondiensten oder psychologischer Betreuung. Gezielt werden auch Menschen mit ukrainischen oder russischen Sprachkenntnissen gesucht.

Privater Wohnraum: Übernachtungsplatz anbieten

Für Menschen, die einen Übernachtungsplatz in Hamburg für Geflüchtete anbieten möchten, nennt die Stadt als Ansprechpartner die Initiative "Unterkunft Ukraine", die auch von der BürgerStiftung Hamburg und dem Bündnis Hamburger Flüchtlingsinitiativen empfohlen wird. Alternativ könne man das Angebot auch an den Norddeutsch-ukrainischen Hilfsstab richten.

Weitere Informationen Hamburg: Wie kann man Ukraine-Geflüchteten mit Wohnraum helfen? Viele Hamburgerinnen und Hamburger möchten Menschen aus der Ukraine bei sich aufnehmen. NDR.de erklärt, was man beachten muss. mehr

Haustiere: Tierschutzverein vermittelt Patenschaften

Da in Hamburg in Notunterkünften für geflüchtete Menschen keine Haustiere aufgenommen werden dürfen, werden Tierpatenschaften gesucht. Wer ein Haustier aufnehmen kann, soll sich laut Stadt an den Hamburger Tierschutzverein über die E-Mail-Adresse HTV-Ukraine@hamburger-tierschutzverein.de wenden.

Weitere Informationen Hamburg sucht Tierpaten für Hunde und Katzen von Ukrainern Mit Hilfe von Tierpatenschaften will Hamburg die Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge mit Haustieren erleichtern (09.03.2022). mehr

Sachspenden: Über aktuellen Bedarf informieren

Das Hamburger Hilfsprojekt Hanseatic Help organisiert beispielsweise mit einer Partnerorganisation Hilfstransporte in die Ukraine. Wichtig ist, sich auf der Seite von Hanseatic Help zu informieren, welche Sachspenden aktuell benötigt werden.

Geldspenden: NDR unterstützt Spendenaufruf

"Bündnis Entwicklung Hilft" und "Aktion Deutschland Hilft" rufen gemeinsam zu Geldspenden auf. Der NDR unterstützt den Spendenaufruf.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Hamburg Journal | 23.03.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flüchtlinge