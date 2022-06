Ukraine-Krieg: Klitschko und Gauck sprechen in der Handelskammer

Stand: 08.06.2022 19:26 Uhr

Eine Veranstaltung als gemeinsames Zeichen für Solidarität, Zukunft und Gemeinwohl in den Zeiten des Kriegs in der Ukraine: Am Mittwoch kamen unter anderem Alt-Bundespräsident Joachim Gauck, Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und rund 500 Gäste in die Hamburger Handelskammer. Zugeschaltet per Video war Ex-Box-Weltmeister Wladimir Klitschko.