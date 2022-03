Ukraine-Geflüchtete: Weiterhin starker Andrang in Hamburg Stand: 12.03.2022 11:52 Uhr Hunderte Geflüchtete aus der Ukraine haben am Sonnabend vor dem Amt für Migration in der Hammer Straße in Wandsbek auf ihre Registrierung gewartet.

Viele standen bereits seit dem frühen Sonnabendmorgen an, manche sogar über Nacht. Zwar haben alle von ihnen eine private Unterkunft gefunden und hätten theoretisch auch 90 Tage Zeit sich registrieren zu lassen - aber nur wer sich in Deutschland ordnungsgemäß anmeldet, hat auch Anrecht auf Sozialleistungen und darf arbeiten.

Freiwillige versorgen Menschen in der Warteschlange

Das Aufnahmeverfahren für Geflüchtete aus der Ukraine ist vereinfacht, trotzdem nimmt die Bearbeitung Zeit in Anspruch. Um die Versorgung der Menschen in der Warteschlange kümmerten sich am Sonnabend freiwillige Helferinnen und Helfer mit Getränken, Decken und Lebensmitteln. Im Laufe des Sonnabendvormittags wurden die Warteschlangen wieder kleiner.

VIDEO: Freiwillige kümmern sich um wartende ukrainische Geflüchtete (2 Min)

Knapp 7.000 Kriegsflüchtlinge bisher angekommen

Nach Angaben der Innenbehörde von Freitag sind in Hamburg seit dem russischen Angriff auf die Ukraine fast 7.000 Kriegsflüchtlinge angekommen. "Ob die Menschen alle noch in der Stadt sind, wissen wir allerdings nicht," sagte ein Sprecher der Innenbehörde. Die Zahl der registrierten Kriegsflüchtlinge lag am Freitag bei 3.654.

Zwei Anlaufstellen für Geflüchtete in Hamburg

In Hamburg gibt es für Geflüchtete aus der Ukraine zwei Anlaufstellen - entscheidend ist dabei, ob eine Unterkunft benötigt wird.

Die Stadt bittet alle Geflüchteten, die in einer privaten Unterkunft in Hamburg unterkommen, zur Registrierung in das Amt für Migration in die Hammer Straße 32-34 in Wandsbek zu kommen. Das ist nach Angaben der Stadt täglich - auch am Wochenende - von 8 bis 17 Uhr möglich.

Geflüchtete, die eine Unterkunft in Hamburg benötigen, sollen sich zur Registrierung an das Ankunftszentrum im Bargkoppelweg 66a in Rahlstedt wenden. Das Ankunftszentrum ist rund um die Uhr geöffnet.

