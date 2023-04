USA-Reise: Tschentscher trifft Pelosi in Washington Stand: 19.04.2023 07:28 Uhr Auf seiner Delegationsreise hat Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) in seiner Funktion als Bundesratspräsident die US-Politikerin Nancy Pelosi getroffen. Ein Thema war die geplante Beteiligung Chinas am Hamburger Hafen.

Das Treffen mit Pelosi war der wichtigste politische Termin für Tschentscher in Washington. Die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses kennt sich gut aus in deutscher Politik - und fragte kritisch nach. Sie sei skeptisch, so Tschentscher nach dem Gespräch, ob wir in Europa ausreichend sicher seien im Verhältnis gegenüber China - gerade auch mit Blick auf die Datensicherheit.

Pelosi lobt deutsche Unterstützung der Ukraine

Er habe Pelosi versichert, dass bei einer Beteiligung der chinesischen Staatsreederei Cosco am Hamburger Hafen, die Infrastruktur zu hundert Prozent in öffentlicher Hand bleibe. Und es gab ein Lob für Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD): Pelosi würdigte die deutsche Politik zur Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland.

