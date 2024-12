Stand: 21.12.2024 07:18 Uhr U-Bahnhof Feldstraße: Mann zwischen Zug und Bahnsteig eingeklemmt

Am U-Bahnhof Feldstraße ist in der Nacht zum Sonnabend ein Mann zwischen einem einfahrenden Zug und dem Bahnsteig eingeklemmt worden. Rettungskräfte der Feuerwehr befreiten den Mann. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Linie U3 war für die Zeit des Rettungseinsatzes in beide Richtungen gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.12.2024 | 07:00 Uhr