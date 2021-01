U-Bahn-Linie 3 wird in der Innenstadt für 14 Monate gesperrt Stand: 11.01.2021 12:13 Uhr Die U-Bahn-Linie 3 wird in der Hamburger Innenstadt für längere Zeit nicht befahrbar sein. Die Hochbahn saniert die Strecke zwischen Hauptbahnhof und Baumwall. Für 14 Monate werden die Haltestellen Mönckebergstraße, Rathaus und Rödingsmarkt nicht angefahren.

Die Sperrung der U3 in der Innenstadt beginnt am 1. Februar und soll den Planungen zufolge bis Ende März 2022 dauern. Ziel der Hochbahn ist es, so viele Maßnahmen wie möglich zu bündeln, um die lange Betriebsunterbrechung optimal zu nutzen.

Tunneltrog wird erneuert

Herzstück des Projekts ist den Angaben zufolge die vollständige Erneuerung des sogenannten Tunneltrogs hinter der Haltestelle Rathaus, über den die U3 an die Oberfläche und dann schließlich zur Haltestelle Rödingsmarkt fährt. Er muss abgebrochen und durch einen kompletten Neubau ersetzt werden. Der U-Bahn-Tunnel neben dem Mönkedammfleet liegt im Wasser und steht auf alten Eichenpfählen, die verrotten. Für die Erneuerung muss das Mönkedammfleet trockengelegt werden.

Barrierefreier Ausbau von U-Bahn-Stationen

Auf der U3-Strecke durch die Innenstadt werden nicht nur marode Tunnel und Viadukte saniert. Die Hochbahn will während der Bauzeit auch weitere Arbeiten erledigen. Die Haltestelle Rödingsmarkt wird saniert, ebenso wie die Brücke über die Willy-Brandt-Straße. Außerdem werden die Haltestelle Rathaus und Mönckebergstraße barrierefrei ausgebaut. Jens-Günter Lang, Technik-Vorstand der Hochbahn, erklärte: "In der Bauzeit, deren Länge durch die Trogsanierung vorgegeben ist, setzen wir alle Maßnahmen um, die ansonsten in den kommenden Jahren angefallen wären."

Diese U3-Haltestellen werden gesperrt

In der Vor-Coronazeit waren auf dem betroffenen Streckenabschnitt täglich rund 60.000 Fahrgäste unterwegs. Aktuell sind es deutlich weniger. Die Hochbahn empfiehlt während der Sperrung im Innenstadtbereich Busse zu nutzen oder frühzeitig auf andere U-Bahn-Linien oder die S-Bahn umzusteigen, um Fahrziele in der Innenstadt zu erreichen. Fahrgäste der U3 können aus dem Osten kommend bis zum Hauptbahnhof und aus dem Westen kommend bis zu den Landungsbrücken fahren und dort in andere Linien umsteigen.

Kosten in Höhe von 86 Millionen Euro

Die Investitionen belaufen sich nach Angaben der Hochbahn auf 86 Millionen Euro. Davon entfallen auf die Sanierungsarbeiten 60 Millionen Euro, für den barrierefreien Ausbau der Haltestelle Rathaus werden 10 Millionen Euro veranschlagt, für den Ausbau der Station Mönckebergstraße 16 Millionen Euro.

