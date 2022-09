U-Bahn: Dreiwöchige Sperrung auf der U2 und U4 in Hamburg

Stand: 28.09.2022 14:10 Uhr

Die U-Bahn-Linien U2 und U4 in Hamburg werden vom 4. bis zum 23. Oktober zwischen den Haltestellen Berliner Tor und Hammer Kirche in beide Richtungen gesperrt. Das teilte die Hochbahn am Montag mit.