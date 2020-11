Tully neuer Präsident des Hanseatischen Oberlandesgerichts Stand: 18.11.2020 17:39 Uhr

Tully ist die Wunschbesetzung von Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne). "Ein tolle Personalie", sagte sie nach der Wahl im Interview mit dem Hamburg Journal im NDR Fernsehen. Und Tully ist ein Richter, der so schnell wie kaum jemand vor ihm in Hamburg Karriere gemacht hat. Erst vor zwei Jahren war er zum Präsidenten des Landgerichts gewählt worden. Dort hatte er sich durch seine integrative Art schnell viel Anerkennung erworben. Nun folgte die Wahl zum obersten Richter in Hamburg durch den Richterwahlausschuss. In dem 14-köpfigen Gremium sitzen drei Senatsmitglieder, sechs Vertreter aus der Bürgerschaft, sowie drei Richter und zwei Rechtsanwälte. Das genaue Abstimmungsergebnis bleibt geheim.

Tully, der sich zum Schluss gegen zwei Mitbewerber durchsetzen konnte, war selbst lange Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht und einige Zeit zum Bundesgerichtshof abgeordnet. Justizsenatorin Gallina freut sich, dass sie mit dem neuen OLG-Präsidenten auch jemanden hat, der rechstpolitische Debatten anstoßen wird.

