Stand: 09.02.2024 19:30 Uhr Tuba als Instrument des Jahres vorgestellt

In Hamburg soll die Tuba ein Jahr lang mehr Sichtbarkeit erhalten. Ein Ziel ist es, neuen Nachwuchs für das Instrument des Jahres 2024 zu begeistern, wie die Kulturbehörde mitteilte. Im Knust stellten Philipp Westermann, Schirmherr für das Instrument des Jahres in Hamburg und Mitglied der Band Meute, der Landesmusikrat Hamburg und Kultursenator Carsten Brosda (SPD) die Tuba als Instrument des Jahres am Freitag gemeinsam vor.

