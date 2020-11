Trauer um Komiker Karl Dall Stand: 24.11.2020 11:57 Uhr Der Komiker und Schauspieler Karl Dall ist tot. Er starb im Alter von 79 Jahren. Zuvor hatte er einen Schlaganfall erlitten.

Erst Anfang November hatte Karl Dall eine neue Rolle übernommen - in der ARD-Serie "Rote Rosen" spielte er den Alt-Rockstar Richie Sky. In Lüneburg, wo die Telenovela gedreht wird, erlitt er am 11. November einen Schlaganfall mit Hirnblutungen. Von diesem erholte er sich laut seiner Familie nicht mehr. "Trotz Einsatz aller technologischen und intensivmedizinischen Maßnahmen ist er heute friedlich eingeschlafen, ohne vorher noch einmal das Bewusstsein wiedererlangt zu haben", hieß es in dem Schreiben der Familie. Am Montag verstarb der 79-Jährige. Dall, der lange in Hamburg-Eppendorf lebte, hinterlässt eine Ehefrau, Tochter und Enkelin. Seit 1971 war er verheiratet. Die Tochter lebt mit seinem Enkelkind in Kanada.

VIDEO: Nach Schlaganfall: Karl Dall ist gestorben (2 Min)

Schriftsetzer und Barkeeper

Auf einer Schauspielschule war Karl Dall nie. Geboren wurde er im Februar 1941 in Emden, wuchs in Leer auf. Schon in der Schule fiel er als Klassenclown auf, der gern Streiche ausheckte. Er habe einfach "schon früh Humor entwickeln" müssen, sagte er einmal in einem Interview: Die Mitschüler hätten ihn wegen seines als Folge einer angeborenen Lidmuskelschwäche hängenden Auges oft gehänselt. Dalls Vater war Schuldirektor, aber das Akademische war nichts für den Sohn. Der verließ nacht der zehnten Klasse ohne Abschluss die Schule und lernte Schriftsetzer und fotografierte für die "Ostfriesen-Zeitung". 1963 ging er nach Berlin, jobbte unter anderem als Barkeeper, Komparse, Kleindarsteller und Kulissenschieber.

AUDIO: Komiker Karl Dall ist tot (3 Min)

Blödelbarde und Komiker

Ab Ende der 1960er-Jahre bombardierte Karl Dall die Bundesrepublik mit seinen Witzen. Als Teil der Truppe Insterburg und Co. wurde er zum Star. Nach dem Aus der Blödeltruppe Ende der 1970er-Jahre arbeitete Dall erfolgreich an seiner Solo-Karriere. Er moderierte Talkshows im Fernsehen, stand live auf der Bühne, war im Kino zu sehen, vor allem aber auch im Fernsehen.

Mitte der 1980er-Jahre moderierte er im Privatfernsehen den Quotenknaller "Dall-As" - hier provozierte er seine Gäste. In den 1990ern war der Komiker als Lockvogel bei "Verstehen sie Spaß" im Einsatz. Dall platzierte sich aber auch mit Schlagern wie "Diese Scheibe ist ein Hit" und "Millionen Frauen lieben mich" in den Charts.

Vergewaltigungsvorwürfe und Freispruch

2014 erschütterte ein Skandal sein Leben: In der Schweiz wurde Karl Dall wegen Vergewaltigung der Prozess gemacht. Er wurde aber freigesprochen, eine Stalkerin soll ihn reingelegt haben.

Weitere Informationen 29 Min Michel Abdollahi trifft Karl Dall Talk zwischen Torpedos und Stahl: Im August 2019 empfängt Michel Abdollahi den Komiker und Entertainer Karl Dall auf der Kommandobrücke eines ausrangierten U-Boots. 29 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 23.11.2020 | 20:13 Uhr