Stand: 31.05.2019 12:37 Uhr

Till Steffen will "Containern" legalisieren

Hamburgs Justizsenator Till Steffen (Grüne) setzt sich für eine Legalisierung des sogenannten Containerns ein - also das Einsammeln weggeworfener Lebensmittel von Supermärkten oder Fabriken. Der Hamburger Antrag soll in der kommenden Woche auf der Justizminister-Konferenz in Lübeck-Travemünde Thema sein. Steffen will mit seinem Vorstoß etwas gegen die Verschwendung von Nahrungsmitteln in Deutschland tun.

Steffen: "Containern" künftig erlauben NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 31.05.2019 12:00 Uhr Autor/in: Volker Frerichs 150.000 Tonnen Lebensmittel werden jährlich in Hamburg entsorgt. Wer Nahrungsmittel aus fremden Mülltonnen nimmt, macht sich aber strafbar. Till Steffen will das ändern, wie Volker Frerichs berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bislang ist "Containern" Diebstahl

Rund 150.000 Tonnen Lebensmittel werden jedes Jahr allein in Hamburg weggeworfen. Deutschlandweit sind es laut einer Untersuchung der Uni Stuttgart fast 13 Millionen Tonnen. Dennoch macht sich bisher jeder strafbar, der Nahrungsmittel etwa aus Supermarkt-Mülltonnen nimmt. Dabei kann es sich um Diebstahl handeln oder auch um besonders schweren Diebstahl, wenn eine Mülltonne etwa mit einem Vorhängeschloss gesichert war. Steht die Mülltonne auf einem Betriebsgelände, kann auch Hausfriedensbruch angezeigt werden.

Offenbar möchte Hamburg, dass das Leeren der Mülltonnnen nicht mehr als Diebstahl geahndet werden kann. Wie mit dem Betreten des Betriebsgeländes umgegangen werden soll, ist unklar.

Steffen verlangt eine Neuregelung

Es könne nicht sein, dass jährlich Millionen Tonnen von Lebensmitteln im Abfall landen und gleichzeitig diejenigen strafrechtlich verfolgt werden, die gegen Lebensmittelverschwendung aktiv werden, so Steffen. Jetzt solle sich der Bund um eine gesetzliche Neuregelung kümmern. Hamburgs Senator Steffen schlägt vor, entweder das Containern zuzulassen oder die Supermärkte zum Spenden abgelaufener Lebensmittel zu verpflichten.

Im April hatte bereits die Linke die Bundesregierung aufgefordert, das Einsammeln abgelaufener Lebensmittel nicht mehr zu bestrafen.

Andere EU-Länder, andere Regeln

In anderen EU-Staaten wie Frankreich oder auch Tschechien sind Lebensmittelketten inzwischen verpflichtet, nicht verkaufte Lebensmittel an Hilfsorganisationen weiterzugeben. Im April hatte bereits die Linke die Bundesregierung aufgefordert, das Einsammeln abgelaufener Lebensmittel nicht mehr zu bestrafen.

Weitere Informationen "Containern"-Prozess: Männer freigesprochen Zu viele unverkaufte Lebensmittel landen in den Müllcontainern von Supermärkte. Zwei Männer, die sich daraus bedient haben sollen, standen deshalb in Hannover vor Gericht. (26.03.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 31.05.2019 | 12:00 Uhr