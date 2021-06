Tierpark Hagenbeck: Elefantendame tippt auf Deutschland

Gefragte Elefantendame tippt auf EM-Sieg für Deutschland Stand: 28.06.2021 11:00 Uhr Gutes Omen für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft: Die Elefantendame "Yashoda" im Hamburger Tierpark Hagenbeck tippt auf einen Sieg der deutschen Nationalmannschaft im EM-Achtelfinale am Dienstag gegen England.

Die 42 Jahre alte Leitkuh hat sich bei dieser Fußball-Europameisterschaft als Orakel bewährt: Bei allen drei Gruppenspielen der deutschen Elf hatte sie richtig gelegen. Die Elefantin orakelt, indem sie die jeweilige Flagge des EM-Teilnehmers aus einem Weidenkorb zieht - am Montag griff sie nach Schwarz-Rot-Gold. Viele Deutschlandfans, die für das Orakel extra angereist waren, freuten sich. "Ich denke mal, damit können wir alle leben", sagte Tierpfleger Michael Schmidt unmittelbar nach der Auswahl der Fahnen.

Vor dem Ungarn-Spiel griff sie sich beide Flaggen

Yashodas letzter Coup war ein Unentschieden gegen Ungarn am Mittwoch, wo sie vorab gleich beide Flaggen aus dem Korb rüsselte und somit ein Remis vorhersagte - und in der Tat endete das Spiel mit 2:2.

Die Pfleger des Tierparks vermuten, dass die Wurzel des hellseherischen Erfolgs der Dickhäuterin auf ihren sozialen Kompetenzen beruht. "Sie ist ein friedfertiges, soziales Familienmitglied in dieser asiatischen Elefantenherde", sagte Pfleger Thorsten, der die Elefantenkuh seit mehr als 20 Jahren betreut. Pfleger Christian betonte: "Yashoda ist eine sehr gute Mutter gewesen, nun ist sie in der Großmutter-Rolle. Sie erzieht die Halbstarken und zeigt ihnen, wie sie mit kleineren Elefanten umzugehen haben."

Yashoda erblickte 1979 in Indien das Licht der Welt. Nachdem sie als einsamer Säugling in der Wildnis gefunden wurde, verbrachte sie die ersten Jahre in einem indischen Zoo, bevor sie 1990 nach Hamburg kam. Seitdem ist sie fünf Mal Mutter geworden und mittlerweile auch Großmutter.

