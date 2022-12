Test in Hamburg: Mietwagen jetzt ganz ohne Fahrer Stand: 23.12.2022 06:13 Uhr In Hamburg dürfen erstmals Autos ganz ohne Menschen an Bord unterwegs sein. Das ist europaweit einmalig. Die Verkehrsbehörde genehmigte einen Test des Mietwagen-Anbieters Vay.

Wer die beiden Testwagen bald auf der Straße vorbeifahren sieht, braucht starke Nerven. In den Autos sitzt kein Mensch. Dennoch fahren sie flott im Straßenverkehr mit. Sie werden von einem Menschen gelenkt, der in der Funkzentrale Hafencity sitzt. Der Telefahrer oder die Telefahrerin sieht die Auto-Umgebung auf Bildschirmen und lenkt die Wagen per Fernsteuerung.

Testgebiet in Bergedorf

Das Testgebiet umfasst nach Informationen von NDR 90,3 zehn Bergedorfer Straßen zwischen Oberem Landweg, Nettelnburger Straße und Klaus-Schaumann-Straße.

Start soll in den kommenden Wochen sein

Dort können Kundinnen und Kunden einen Mietwagen bestellen, der ohne Mensch an Bord vor die Haustür fährt. In den kommenden Wochen geht es los.

Im Gegensatz zu anderen autonomen Fahrzeugen sitzt kein Sicherheitsfahrer oder keine Sicherheitsfahrerin im Wagen. Der Vay-Mitgründer Thomas von Ohe sagte, ein Gutachten des TÜV Süd bescheinige den Elektroautos absolute Sicherheit. Es sei toll, dass das so ein Test erstmals in Europa möglich ist.

