Stand: 09.10.2024 16:54 Uhr Tennis: Zverev scheitert in Schanghai im Achtelfinale

Der Hamburger Tennisprofi Alexander Zverev hat im Achtelfinale von Schanghai mit 4:6 und 5:7 gegen den Belgier David Goffin verloren. Statt Zverev trifft in der Runde der letzten Acht nun Goffin auf den US-Amerikaner Taylor Fritz, bei dem sich Zverev gern für die zuletzt erlittenen Niederlagen revanchiert hätte. Zverev haderte am Mittwoch erneut mit seiner Leistung und knallte am Ende des zweiten Satzes aus Frust einen Ball gegen die Bande.

