Tausende fordern: Hamburg soll sicherer Hafen sein

Tausende haben in Hamburg dafür demonstriert, dass die Stadt Menschen aufnimmt, die im Mittelmeer gerettet werden. Hamburg solle ein "sicherer Hafen" werden, fordern sie. Die Behörden sollten eine Aufnahme Geretteter offensiv anbieten und sich politisch in Deutschland und der EU für die Seenotrettung einsetzen. Die Demonstrierenden stellten sich gegen rechts und forderten legale Fluchtwege.

Organisatoren zählen mehr als 16.000 Teilnehmer

Nach Angaben der Polizei gingen etwa 10.000 Menschen auf die Straße. Die Organisatoren zählten 16.400 Teilnehmer. Viele der Demonstrierenden trugen orangefarbene Rettungs- und Warnwesten, mit denen sie an diejenigen erinnern wollen, die auf der Flucht ertrunken sind. Zahlreiche Protestierende brachten ihre Kinder mit. Auf den Schildern standen Sprüche wie "Seebrücke statt Seehofer", "Kein Adler braucht diesen Horst" oder "Menschenrechte statt rechte Menschen". Nach dem Spiel des FC St. Pauli gegen den 1. FC Köln schlossen sich viele Stadionbesucher dem Zug an. Nach Polizeiangaben gab es keine Zwischenfälle. "Alles verlief friedlich", sagte eine Sprecherin.

Bischöfin Fehrs: Seenotrettung ist Gebot christlicher Seefahrt

Zu Beginn der Demonstration standen die Teilnehmer auf der Brücke am Ausgang der U-Bahn-Station Landungsbrücken und auf der Straße bis zum alten Elbtunnel. Dort sagte die evangelische Bischöfin Kirsten Fehrs bei der Auftaktkundgebung, die Rettung von Menschen aus Seenot sei "ein Grundgebot der christlichen Seefahrt". Nirgendwo dürfe unwidersprochen hingenommen werden, wenn Menschenwürde verletzt wird, wie jetzt zum Beispiel in Chemnitz. "Wir dürfen nicht dulden, dass man Flüchtlinge auf See ertrinken lässt und auch nicht, dass sie angepöbelt und zusammengeschlagen werden", sagte sie.

Demonstranten tauchen Hamburg in orange











Forderung nach staatlicher Seenotrettung

Verbände, Vereine, Parteien und linke Gruppierungen hatten zu der Demonstration gegen europäische Abschottungspolitik und für sichere Fluchtrouten nach Europa aufgerufen. Die Seenotrettung im Mittelmeer sei eine humanitäre Pflicht und kein Verbrechen, heißt es im Aufruf der Organisatoren von Seebrücke Hamburg. Auf einer Zwischenkundgebung verurteilten Freiwillige von Jugend Rettet die Kriminalisierung der Seenotrettung und forderten eine staatlich organisierte Seenotrettung auf dem Mittelmeer. "Jeder Tag an dem wir an unserer Arbeit gehindert werden, ist ein tödlicher Tag für Menschen auf der Flucht."

Auch in anderen Städten wie Berlin, Kassel oder Warschau wird heute für eine humane Flüchtlingspolitik demonstriert. Bereits am Sonnabend gab es in Flensburg eine Kundgebung unter dem Motto "Seebrücke statt Massengrab".

Aufruf von Hamburger Initiativen, Vereinen und Verbänden

Die Demonstration begann an den Landungsbrücken und zog über das Millerntorstadion zum Rathausmarkt. Unter den Aufrufenden sind die Hamburger Grünen, die Linke, der FC St. Pauli, Sea-Watch, Sea- Eye, der Paritätische Wohlfahrtsverband, Caritas, Diakonie sowie zahlreiche Stadtteilinitiativen.

Einen Bericht über die Demonstration sendet heute ab 19.30 Uhr das Hamburg Journal im NDR Fernsehen.

