Tausende demonstrieren vor US-Konsulat gegen Rassismus

In Hamburg haben am Freitag Tausende Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. Statt der angekündigten 250 Teilnehmer seien am Nachmittag etwa 3.100 Menschen zum US-Konsulat am Alsterufer gekommen, sagte eine Polizeisprecherin. Trotz Durchsagen der Beamten verstießen Demonstrierende gegen die coronabedingten Auflagen wie Abstandhalten und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Nach nur einer halben Stunde wollte die Polizei deshalb die Versammlung auflösen. Die Demonstranten blieben allerdings - und die Polizei ließ sie gewähren. Ein Polizeisprecher sagte NDR 90,3, eine Auflösung der Menschenmassen würde das Infektionsrisiko zusätzlich erhöhen. Erst am späten Nachmittag löste sich die Ansammlung langsam auf.

Anlass: Tod des Afroamerikaners George Floyd

Unter dem Motto "Justice for Floyd - stop killing blacks - stop the racial terrorism in the USA" war die Demonstration angemeldet worden. Auslöser war der Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in der US-Stadt Minneapolis.

Am Alsterufer standen viele junge Menschen, Schwarze und Anhänger der linken Szene unter den Demonstrierenden. Bei den Reden, die von einem Lautsprecherwagen vorgetragen wurden, ging es um Rassmismus nicht nur in USA, sondern auch in Deutschland.

