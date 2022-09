Supercomputer "Levante" am Deutschen Klimarechenzentrum eingeweiht

Stand: 22.09.2022 12:15 Uhr

"Klimaforschung in Deutschland findet in Hamburg statt. Wir sind die Klimaforschungshauptstadt", sagte Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne), bei der offiziellen Einweihung des Supercomputer "Levante" am Klimarechenzentrum.