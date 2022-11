Studie zu Reedereien: Deutsche Schifffahrt erlebt Boom Stand: 23.11.2022 12:06 Uhr Trotz verspäteter Schiffe und voller Häfen: Die Schifffahrt in Deutschland boomt wie lange nicht mehr. Das ist ein Ergebnis der aktuellen Reederstudie der Unternehmensberatung PWC. Aber: Viele Unternehmen rechnen damit, dass es schon bald ein Überangebot an Schiffen gibt.

Von der Container-Reederei Hapag-Lloyd, die Milliardengewinne einfährt, bis zum kleinen Familienunternehmen im Alten Land mit nur einer Handvoll Schiffen: Der Aufschwung in der Schifffahrt ist nach der Studie inzwischen bei den allermeisten Hamburger Firmen angekommen. Bei mehr als 90 Prozent der Reedereien sind alle Schiffe ausgelastet. Das werde sich kurzfristig auch kaum ändern.

Zeit der Rekorderlöse scheint vorbei

Dreiviertel aller Reederinnen und Reeder rechnen damit, dass das Wachstum auch im kommenden Jahr anhält. Allerdings scheint die Zeit der Rekorderlöse vorbei. Noch im Sommer konnten etwa Container-Reedereien das fünf bis sechsfache der Preise verlangen - verglichen mit der Vor-Coronazeit. Jetzt rechnen die meisten Schiffseignerinnen und -eigner damit, dass die Preise fallen.

Überkapazität in der Branche befürchtet

Dazu trägt auch bei, dass viele Reederinnen und Reeder zuletzt so viele neue Frachter und Tanker bestellt haben wie selten zuvor. Das könnte, so die Befürchtung in der Branche, schon bald zu Überkapazitäten führen. In der Vergangenheit häufig der Beginn einer Krise.

