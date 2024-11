Stand: 27.11.2024 11:01 Uhr Studie: Weniger Menschen schreiben ein Testament

Nur etwa jeder oder jede dritte Deutsche hat ein Testament geschrieben. Das zeigt eine Studie im Auftrag der Deutschen Bank, die am Dienstag in Hamburg vorgestellt wurde. Dabei gibt es gerade in Großstädten wie Hamburg immer mehr Patchwork-Familien - und in denen ist testamentarisch oft deutlich mehr zu regeln als üblich. Der Studie zufolge verfassen die Deutschen ihre Testamente durchschnittlich mit 58 Jahren, zwei Jahre später als noch 2018. Junge Familien können sich aber absichern, indem sie das Sorgerecht für Kinder regeln oder Patientenvollmachten ausstellen.

