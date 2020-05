Stand: 05.05.2020 12:48 Uhr - NDR 90,3

Streit um Obdachlosen-Unterkunft Harburg-Huus

Die einzige Unterkunft für Obdachlose im Bezirk Harburg, das Harburg-Huus, steht vor der Schließung. Ein Investor, der dort Wohnungen bauen will, hat dem DRK-Kreisverband jetzt den Mietvertrag für das Gebäude zum April nächsten Jahres gekündigt.

Vorwürfe an den Investor

Die Kündigung ist fatal für die Obdachlosenhilfe am Harburger Außenmühlenweg. Der Investor habe sein Wort nicht gehalten, sagte Harburgs DRK-Chef Harald Krüger, der das Harburg-Huus seit zwei Jahren betreibt. Und das mit großen Erfolg: Im Jahr 2019 wurden 4.000 Übernachtungen gezählt. Es ist eine von wenigen Unterkünften in der Stadt, in der Obdachlose ihre Hunde mitnehmen können.

Die Entwicklungsgesellschaft Urban Space, die das Gelände erworben hat, will auf dem Areal mehr als 200 Wohnungen bauen. Die Unterkunft könne bleiben, hatte der Investor vor dem Stadtplanungsausschuss Harburg gesagt. "Tatsächlich wurde mit uns über eine alternative Fläche in einem Gebäudekomplex verhandelt, der nicht abgerissen werden muss", sagte Krüger. Doch jetzt soll dort offenbar eine Shisha-Bar einziehen, so Krüger.

Harburg Huus steht vor dem Aus NDR 90,3 - 05.05.2020 12:00 Uhr Die einzige Unterkunft für Obdachlose im Bezirk Harburg, das Harburg Huus, steht vor der Schließung. Ein Investor hat dem DRK-Kreisverband den Mietvertrag für das Gebäude gekündigt. Werner Pfeifer berichtet.







SPD, Grüne und CDU wollen dauerhaften Standort

Wenige Tage später kam die Kündigung des alten Mietvertrages zum 15. April 2021. Dann geht es nur noch mit einer Kündigungsfrist von sechs Monaten weiter. Um in dem Gewerbegebiet Wohnungen zu bauen, muss das Baurecht geändert werden. Das geht nur mit der Zustimmung des Stadtplanungsausschusses. SPD, Grüne und die CDU bestehen allerdings darauf, das die Unterkunft dauerhaft an dem Standort bleibt.

Wenn nicht, habe der Investor ein ernsthaftes Problem, sagte der Vorsitzende des Stadtplanungsausschusses, SPD-Chef Frank Richter zu NDR 90,3. Das Verfahren könne zurzeit wegen der Corona-Auflagen ohnehin nicht weitergehen. Eine öffentliche Diskussion über den Bebauungsplan war im März wegen des Versammlungsverbotes kurzfristig abgesagt worden. Sie werde wohl erst im Herbst stattfinden, so Richter weiter. So lange ruhe das Verfahren.

Investor beruhigt

Andre Schmidt, Mitinhaber von Urban Space versteht die Aufregung nicht: Wenn es die Möglichkeit gebe, werde man dem Harburg-Huus Räume anbieten. Man wolle ein "buntes Quartier" entwickeln, sagte er zu NDR 90,3. Die angebotene Alternativfläche sei dem DRK zu klein gewesen.

