Stiftung Leistungssport: "Team Hamburg" fördert 70 Sportler

Das "Team Hamburg" der Stiftung Leistungssport stellt sich vor den Olympischen Spiele 2024 in Paris neu auf. Wie die Stiftung am Montag mitteilte, werden seit diesem März insgesamt 70 Hamburger Athletinnen und Athleten aus Olympia- (27 Prozent), Perspektiv- (36) und Nachwuchs-Kadern (37) über das "Team Hamburg" gefördert. Erstmals stehen mehr weibliche als männliche Athleten in der Förderung, hieß es. Unter den Sportarten ist Rudern (21 Aktive) am stärksten vertreten, gefolgt von Segeln (10), Beachvolleyball (9) und Hockey (7). | Sendedatum NDR 90,3: 11.04.2022 16:30

