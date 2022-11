Stauschau: Wo es auf Hamburgs Straßen im Dezember eng wird Stand: 29.11.2022 16:26 Uhr Sind der Elbtunnel oder die A7 mal wieder gesperrt? Welche Baustellen sollte man besser umfahren und wo dauert es länger bei S-Bahnen, U-Bahnen und Bussen? Darüber informiert die Stauschau, der monatliche Video-Podcast von NDR Hamburg.

In dem neuen Video-Podcast bereitet NDR Hamburg Moderatorin Eva Tanski die Hamburgerinnen und Hamburger immer zu Beginn eines jeden Monats auf die größten bevorstehenden Verkehrsbehinderungen vor. Welche Großbaustellen sind auf den Autobahnen, wie zum Beispiel auf der A23, der A1 oder anderswo in der Stadt geplant? Welche größeren Events sorgen für Straßensperrungen und wie umfährt man sie am besten?

Die A7 als Dauerbaustelle

Die A7 in Hamburg ist einer der meist genutzten Autobahnabschnitte Deutschlands, auf der es sich häufig staut. Um dem hohen Verkehrsaufkommen gerecht zu werden, wird die Autobahn aktuell achtspurig ausgebaut. Deshalb kommt es dabei immer wieder zu Sperrungen. Auch der Elbtunnel, ein verkehrstechnisches Nadelöhr, muss wegen Bauarbeiten immer wieder gesperrt werden. Wir behalten diese und andere Engpässe im Blick und informieren rechtzeitig über anstehende Arbeiten.

Sperrungen bei U- und S-Bahn?

Aber natürlich sollen auch die Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer gut und umfassend informiert werden. Stehen vielleicht Gleisbauarbeiten an oder werden Bahnstationen umgebaut? Wo muss man über längere Zeit mit Schienenersatzverkehr rechnen? In jeder Stauschau-Folge beantworten wir so viele dieser Fragen wie möglich.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal 18.00 | 01.12.2022 | 18:00 Uhr

