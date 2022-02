Stau-Bilanz 2021: Wieder mehr Stillstand auf Hamburgs Autobahnen Stand: 03.02.2022 09:12 Uhr Trotz Corona haben die Staus auf den Autobahnen in Hamburg im vergangenen Jahr wieder zugenommen. Das hat die neue ADAC-Staubilanz ergeben.

Demnach standen Autofahrende in Norddeutschland 2021 länger als im Vorjahr. Besonders stark wuchsen die Staus in Hamburg: Rund 6.000 Kilometer länger als im Vorjahr waren die Autoschlangen in der Hansestadt. Damit übertrifft die Staulänge sogar das Vor-Pandemie-Jahr 2019 um fünf Prozent.

Längster Stau auf der A1

Der längste Stau des Jahres wurde auf der Autobahn 1 zwischen dem Horster Dreieck und Ahrensburg gemessen. Am 24. Juli, einem Sonnabend, reihten sich hier auf 31 Kilometern die Autos aneinander. Platz zwei und drei belegt die Autobahn 7: Hier wurden zwischen Walsrode und Bispingen 29 Kilometer und zwischen Fleestedt und dem Dreieck Hamburg-Nordwest 25 Kilometer gemessen - ebenfalls jeweils im Juli.

Mehr Stillstand auch bei den Nachbarn

Auch in den benachbarten Bundesländern gab es mehr Stillstand auf den Autobahnen. In Schleswig-Holstein waren die Staus rund 4.700 Kilometer länger als 2020, in Niedersachsen waren es 738 und in Mecklenburg fast 200 Kilometer mehr. Allerdings sei hier - anders als in Hamburg - das Vor-Pandemie-Niveau noch nicht erreicht worden, so der ADAC.

