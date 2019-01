Stand: 18.01.2019 09:53 Uhr

Statt Schule: Schüler demonstrieren fürs Klima

In vielen Städten Deutschlands demonstrieren Schüler am Freitag wieder für einen besseren Klimaschutz - auch in Hamburg. Um 8 Uhr versammelten sich mehrere Hundert Kinder und Jugendliche auf dem Rathausmarkt. "Unsere Zukunft, unser Klima" riefen sie. Vorbild für die Aktion "Friday For Future" ist die junge Schwedin Greta Thunberg, die mit einem mehrwöchigem Schulstreik internationale Medienaufmerksamkeit erlangte.

Schüler demonstrieren fürs Klima 18.01.2019 19:30 Uhr Die Älteren haben ein Klima-Chaos angerichtet und jetzt soll sich die Politik ändern: Dafür haben mehrere Hundert Schüler auf dem Hamburger Rathausmarkt demonstriert - während der Schulzeit.







3,67 bei 6 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"In zwölf Jahren ist es zu spät"

In Hamburg wird der Protest unter anderem von der 14-jährigen Lotti vom Christianeum in Othmarschen organisiert. "Wie wir auch oft genug sagen, sind wir die letzte Generation, die tatsächlich was tun kann gegen diesen Klimawandel", sagte sie im Gespräch mit NDR 90,3. "In spätestens zwölf Jahren ist es zu spät. Deswegen wollen wir jetzt Politiker und die Erwachsenen dazu bringen, dass sie auch tatsächlich etwas tun."

Die Hamburger Schulbehörde hatte vor der Demonstration klargestellt, dass für die Protestaktion kein Schüler unentschuldigt fehlen darf.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 18.01.2019 | 19:30 Uhr