Start des Präsenz-Vorlesungsbetriebs an Hamburger Hochschulen Stand: 11.10.2021 07:59 Uhr Endlich wieder vor Ort studieren. Heute beginnen wieder die Vorlesungen an der Universität Hamburg. Nach drei überwiegend digitalen Semestern, finden die meisten Lehrveranstaltungen in Präsenz statt.

Auf dem Universitäts-Gelände gilt die 3G-Regel. Studierende, die an Seminaren und Vorlesungen teilnehmen wollen, müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Um dies nachweisen zu können, müssen sich die mehr als 42.000 Studierenden einmalig registrieren lassen. Danach bekommt jeder einen Campus-Pass, in dem der Nachweis hinterlegt ist.

Ein Drittel der Veranstaltungen weiterhin nur digital

An allen Standorten der Universität wird es mobile Kontrollen geben. Etwa zwei Drittel von 4.500 Lehrveranstaltungen finden auf dem Uni-Campus statt, ein Drittel aber weiterhin digital. Das Studierendenwerk hat seine 35 Mensen und Cafés an den verschiedenen Standorten der Hamburger Hochschulen auch schon wieder geöffnet. Denn offiziell hat das Wintersemester bereits am 1. Oktober begonnen.

Universitätspräsident Dieter Lenzen hat die etwa 6.000 Erstsemester in der vergangenen Woche begrüßt - zum letzten Mal, denn seine Amtszeit endet im Februar 2022.

Maskenpflicht bleibt bestehen

In Lehrräumen, Bibliotheken und Archiven wird die Regel von 1,50 Metern Abstand gestrichen - die Maskenpflicht bleibt laut Wissenschaftsbehörde aber bestehen. Hochschulen können je nach Räumlichkeit zusätzlich Teilnehmer-Höchstgrenzen einführen. Bei schriftlichen Prüfungen entfällt die Maskenpflicht bei Wahrung des Abstandsgebotes nach Einnahme der Sitzplätze.

Impfquote unter Hamburgs Studierenden bei 81 Prozent

Zum Start des Vorlesungsbetriebs ist der überwiegende Teil der Hamburger Studentinnen und Studenten laut einer Umfrage bereits gegen Corona geimpft. Demnach haben 81 Prozent der Befragten an der Universität Hamburg und der Hafencity Universität angegeben, über einen vollständigen Impfschutz zu verfügen. "Die Hamburger Studierenden starten verantwortungsbewusst in das vor ihnen liegende Präsenzsemester", sagte der Vorsitzende des Studierendenausschusses ASta, Leo Schneider.

