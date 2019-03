Stand: 15.03.2019 17:47 Uhr

Stahl-Lamelle gerissen: Behinderungen am Elbtunnel

Autofahrer müssen sich am Wochenende erneut auf Behinderungen am Elbtunnel einstellen. Auf der Autobahn 7 Richtung Norden ist in Höhe Hamburg-Waltershof erneut eine Stahl-Lamelle gerissen. Der Fahrbahn-Übergang wird ab heute um 21 Uhr ausgetauscht. Bis Montagfrüh ist mindestens eine Spur Richtung Flensburg gesperrt. Um den Verkehr flüssig zu halten, findet die Reparatur vor allem in den Nächten statt. Dann werden jeweils zwei Spuren gesperrt.

Nicht die erste kaputte Stahl-Lamelle

Erst im Januar musste eine defekte Stahl-Lamelle südlich des Elbtunnels in Richtung Hannover ausgetauscht werden. Der Defekt und die Bauarbeiten hatten lange Staus verursacht. Es war im Januar bereits das fünfte Mal innerhalb eines Jahres, dass eine Lamelle bei Waltershof kaputtgegangen war.

Acht Fahrspuren im Jahr 2025

Zuletzt war der Elbtunnel im März voll gesperrt, weil für den bevorstehenden Ausbau der A7 die Steuerungszentrale neu programmiert und umfangreich getestet werden musste, wie die Verkehrsbehörde mitteilte. Die A7 soll auch südlich des Elbtunnels von sechs auf acht Spuren erweitert werden.

