Städtische Aufträge nur noch bei tariflicher Bezahlung Stand: 11.04.2023 15:06 Uhr Hamburgs rot-grüner Senat will stärker darauf achten, dass bei öffentlichen Aufträgen oder Einkäufen die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen auch angemessen bezahlt werden. Dazu hat er am Dienstag die Reform des sogenannten Vergabegesetzes beschlossen.

Unternehmen, die mit der Stadt Hamburg ins Geschäft kommen wollen, müssen ihre Beschäftigten künftig nach Tarif bezahlen. Das soll jetzt gesetzlich abgesichert werden. Als Grundlage dienen dabei jeweils die geltenden Branchentarifverträge mit tariffähigen Gewerkschaften. Dabei ist es völlig egal, ob es beispielsweise um die Beschaffung von Bürostühlen oder neuer Peterwagen geht oder um einen neuen Reinigungsauftrag.

Dressel: "Stadt muss ihre Vorbildfunktion wahrnehmen"

Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) sagte dazu am Dienstag auf der Landespressekonferenz: "Wir müssen die Tarifflucht, die wir in bestimmten Bereichen des Wirtschaftslebens haben, stoppen. Da muss es darum gehen, dass fair nach Tarif bezahlt wird." Die Stadt und der Staat müssten in dem Bereich eine Vorbildfunktion einnehmen. Nach der neuen Regelung muss alle zwei Jahre die Höhe der in den Verordnungen festgelegten Mindestentgelte überprüfen, zum ersten Mal im Jahre 2024. Damit werde erstmals eine wirksame Tariftreue-Regelung bei Vergaben in Hamburg verbindlich.

Mehr Aufträge an Menschen mit Behinderung

Darüber hinaus sollen künftig auch Werkstätten für Menschen mit Behinderung leichter an Aufträge kommen. Ziel soll es sein, die Auftragsvergabe sozialer und inklusiver zu gestalten. Hamburg schreibt jährlich Liefer- und Dienstleistungsaufträge im Volumen von insgesamt 340 Millionen Euro aus.

Gesetzbeschluss noch in diesem Jahr

Die gesetzliche Umsetzung ist allerdings kompliziert. Das Ganze muss mit bestehenden Gesetzen, bis hoch zum Europarecht, vereinbar sein. Jetzt startet erst einmal die Anhörung, zum Beispiel der Wirtschaftsverbände und der Gewerkschaften. Noch in diesem Jahr soll die Bürgerschaft das neue Vergabegesetz beschließen.

