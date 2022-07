St. Pauli: Grüner Bunker nimmt weiter Gestalt an Stand: 06.07.2022 18:44 Uhr Der alte Hochbunker am Heiligengeistfeld im Hamburger Stadtteil St. Pauli wird derzeit umgebaut. Am Mittwoch wurde ein Fachwerkträger zwischen die beiden Flaktürme an der Bunker-Westseite montiert.

Zwei Kränke bugsierten den 30 Meter langen und 35 Tonnen schweren Träger in die vorbereiteten Bohrlöcher und Aufnahmen an der Außenfassade. Künftig soll ein Bergpfad auf den Hochbunker führen.

Öffentlicher Dachgarten auf 58 Meter Höhe

Der 300 Meter lange und fünf Meter breite Aufstieg soll ebenerdig auf der Nordseite des Bunkers beginnen, über die Ost-, Süd- und Westfassaden aufwärts führen und beim Anstieg Panoramablicke in alle Himmelsrichtungen bieten. Der Weg mündet auf 58 Meter Höhe auf einem öffentlichen Dachgarten. Dafür sind rund 4.700 Bäume, Sträucher, Hecken und Kletterpflanzen vorgesehen.

Fertigstellung noch in diesem Jahr geplant

Der Hamburger Bauherr Matzen Immobilien will den Bunker in einen Erholungsraum verwandeln. In dem Aufbau entsteht unter anderem eine Halle mit Platz für bis zu 2.200 Besucherinnen und Besucher. Tagsüber soll sie für Schulsport genutzt werden, abends und an Wochenenden sind Konzerte und Lesungen geplant. Zudem sollen ein Hotel mit 136 Zimmern, Räume für Kunst und Kultur sowie eine Bar und ein Restaurant unterkommen. Die Fertigstellung des Gesamtprojekts ist für 2022 geplant. Das Projekt kostet insgesamt 60 Millionen Euro.

Weitere Informationen Warum Hamburg noch heute Bunker-Hochburg ist Mehr als 1.000 Bunker gab es zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Hamburg. Einige Anlagen wurden abgerissen, andere umgebaut. mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 06.07.2022 | 19:30 Uhr