Sportministerkonferenz in Hamburg gestartet Stand: 07.04.2022 13:04 Uhr Erstmals seit 25 Jahren tagen die Sportministerinnen und -minister der Bundesländer wieder in Hamburg. Ziel der zweitägigen Konferenz ist es, die Bedeutung des Sports in Deutschland zu stärken. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ist auch dabei.

Die Tagesordnung ist lang: Über Hilfe für den Breitensport nach der Corona-Pandemie soll gesprochen werden. Außerdem sollen Geflüchtete aus der Ukraine im Sport ein Zuhause finden. Weiter ist ein intensiver Austausch mit dem Deutschen Olympischen Sportbund und dem Deutschen Fußballbund geplant.

Grote: Anwesenheit von Faeser "ein starkes Signal"

Andy Grote (SPD), Hamburgs Sportsenator als Gastgeber, ist es wichtig, dass auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser dabei ist: "Das Ziel ist, diese Stärkung des Sports - dieses Aufbruchsignal - hier in Hamburg hinzukriegen und dafür ist es wichtig, dass die Minister alle da sind und dass vor allem auch die Bundesinnenministerin da ist." Das sei ein starkes Signal in einer Zeit, in der eine Bundesinnenministerin auch noch ein paar andere Themen habe, betonte Grote.

Alle Ergebnisse der Sportministerkonferenz sollen am Freitag in einer "Hamburger Erklärung" zusammengefasst und für die Zukunft festgehalten werden.

