Sparkassen-Überfälle: 70-Jähriger vor Gericht

Ein mutmaßlicher Räuber, der drei Überfälle auf Filialen der Hamburger Sparkasse (Haspa) begangen haben soll, muss sich ab Freitag in Hamburg vor Gericht verantworten. Dem 70-Jährigen wird neben schwerer räuberischer Erpressung auch versuchter Mord vorgeworfen.

Mann bei Überfall angeschossen

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, soll der Angeklagte im Januar 2017 bei einem Überfall in Altona-Altstadt aus nächster Nähe auf einen Angestellten geschossen haben, obwohl dieser sich völlig passiv verhielt. Der 45-Jährige wurde am Bauch getroffen und konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden. Der Täter erbeutete den Angaben zufolge 4.888 Euro und flüchtete mit einem Fahrrad. Die Polizei fahndete mit großem Aufwand nach dem Räuber, unter anderem in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst". Die Haspa setzte eine Belohnung von 10.000 Euro für Hinweise aus.

Verdächtiger nach Überfall in St. Georg festgenommen

Die Bemühungen blieben zunächst vergeblich. Doch dann gab es fast genau zwei Jahre später einen weiteren Überfall auf eine Haspa-Filiale im Stadtteil St. Georg. Der Täter bedrohte am 10. Januar 2019 drei Angestellte mit einer Pistole und erbeutete diesmal 5.550 Euro. Wieder wollte er danach mit dem Fahrrad flüchten. Doch eine zunächst unbekannt gebliebene Zeugin machte zufällig anwesende Beamte auf die Tat aufmerksam, wie die Polizei später berichtete. Sie konnten den Verdächtigen noch am Tatort festnehmen.

Wegen drei Überfällen vor Gericht

Nach der Verhaftung prüften die Ermittler, ob der 70-Jährige für weitere Taten in Frage kommt. Dabei ergab sich nicht nur der Zusammenhang mit der Tat an der Holstenstraße in Altona-Altstadt, sondern auch der Verdacht zu einem früheren Überfall Ende 2011. Damals hatte ein maskierter und bewaffneter Räuber eine Filiale in Hamburg-Neustadt überfallen und laut Staatsanwaltschaft 14.800 Euro erpresst. Auch damals war der Mann mit einem Fahrrad geflüchtet. Dieser Überfall wird dem Angeklagten nun ebenfalls zur Last gelegt. Der Angeklagte hat wegen Raubüberfällen bereits 13 Jahre in Hamburg im Gefängnis gesessen.

Mehr zu diesem Thema sehen Sie auch am Freitagabend ab 19.30 Uhr im Hamburg Journal des NDR Fernsehens.

