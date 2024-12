Stand: 02.12.2024 16:02 Uhr Senatsempfang für langjährige Blutspender

Jeden Tag werden in Hamburg mehrere Hundert Blutspenden benötigt - bei Operationen, Notfallbehandlungen oder chronischen Erkrankungen. Am Montag ehrt Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) langjährige Blutspenderinnen und -spender mit einem Senatsempfang im Rathaus. Rund 350 Spenderinnen und Spender sind eingeladen. Schlotzhauer will ihnen damit nach eigener Aussage für ihre Hilfsbereitschaft und ihr Verantwortungsgefühl danken.

