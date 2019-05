Stand: 13.05.2019 19:00 Uhr

Senat plant neue Konzerthalle in Altona-Nord

Der Hamburger Senat prüft den Neubau einer Konzerthalle am Diebsteich in Altona-Nord. Das hat NDR 90,3 erfahren - trotz großer Geheimhaltung der Behörden. Der Neubau für Rock- und Pop-Konzerte soll bis zu 5.000 Menschen fassen.

Stadt suchte lange nach geeigneter Fläche

Seit Jahren sucht die Stadt nach einem Ort für Konzerte dieser Größenordnung. Direkt am S-Bahnhof Diebsteich, wo der neue Fernbahnhof Altona entstehen soll, ist die Stadt nun offenbar fündig geworden. Dort liegt ihr 47.000 Quadratmeter großes Grundstück, das die Stadt 2017 vom Industriekonzern Thyssen-Krupp kaufte. Ursprünglich waren an der Waidmannstraße rund 1.000 Wohnungen geplant.

Brosda: "Musikstadt Hamburg wird interessanter"

Auf Nachfrage von NDR 90,3 erklärte Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda, nach langer Suche habe man "eine sehr gute Fläche gefunden". Damit würde die Musikstadt Hamburg für Bands aus aller Welt noch interessanter werden, so Brosda. Noch läuft die Rahmenplanung. In fünf Wochen will die Baubehörde der Öffentlichkeit den Entwurf vorlegen.

Behördenmitarbeiter verplapperte sich

Eigentlich sollten die Planungen für die Konzerthalle geheim bleiben. Der Grund: Erst in der vergangenen Woche hatten ähnliche Ideen für den Bau einer Veranstaltungshalle der Hamburg-Messe an der Sternschanze für Proteste gesorgt. Doch ein Vertreter der Baubehörde verplapperte sich bei einem Gespräch mit der Bürgerinitiative "Prellbock Altona", den Gegnern der Altonaer Bahnhofsverlegung vom jetzigen Standort hin zum aktuell nur als S-Bahnhalt genutzten Bahnhof Diebsteich.

