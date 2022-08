Senat diskutiert weiter über LNG-Terminal im Hamburger Hafen Stand: 03.08.2022 07:25 Uhr Auch wenn es vorerst in Hamburg kein LNG-Terminal geben soll, da die Bundesregierung bereits andere Standorte gefunden hat, gibt es im rot-grünen Senat in Hamburg gibt es nach wie vor keine einheitliche Linie mit Blick auf die Energiekrise.

Bürgermeister Peter Tschentscher, SPD und der Grüne Umweltsenator Jens Kerstan setzen sich weiter für ein zeitlich befristetes schwimmendes Terminal für Tankschiffe mit Flüssiggas (LNG) ein. Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) hält an seinen Bedenken fest. Damit ist man selbst innerhalb des Senats weiter nicht einer Meinung im Bezug auf das LNG-Terminal.

Schweitzer: Man wolle weiter "alles sorgfältig prüfen"

Diskussionen gehören zum Alltagsgeschäft einer Regierung, so Senatssprecher Marcel Schweitzer: "Der Senat bleibt bei seiner Haltung. Wir werden alles sorgfältig prüfen, was das LNG-Terminal angeht, was zu prüfen ist. Um dann auch ein gutes Ergebnis zu haben. Also ein durchgeprüftes Ergebnis zu haben, ob ein solches Terminal überhaupt im Hamburger Hafen möglich ist. Und dann wird der Senat entscheiden."

LNG-Terminal im Hamburger Hafen in der Kritik

Wirtschaftssenator Michael Westhagemann sieht das weiter kritisch. Hauptpunkte sind für ihn die Themen Sicherheit, ob der Hafenbetrieb uneingeschränkt weiterlaufen kann, mehr Hafenschlick und die Frage nach dem Betreiber.

