"Abpflastern" und Grün pflanzen: Hamburger können Vorschläge machen

Stand: 24.04.2025 07:24 Uhr

Grünflächen statt Betonplatten: In Hamburg ist am Donnerstag eine Kampagne zum sogenannten Abpflastern gestartet. Bei diesem Trend, der in den Niederlanden "Tegelwippen" heißt, geht es darum, Flächen zu entsiegeln.