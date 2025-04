Nach Messerangriff in Billstedt: Polizei nimmt Mann fest Stand: 24.04.2025 16:15 Uhr Die Hamburger Polizei hat nach der Attacke auf eine Rollstuhlfahrerin und einen weiteren Fahrgast an einem Bus in Hamburg-Billstedt einen Tatverdächtigen gefasst.

Der 33 Jahre alte Mann wurde in seiner Wohnung unweit des Tatortes festgenommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Erst am Mittwoch hatten die Beamten und Beamtinnen mit einem Foto nach dem Verdächtigen gefahndet. Daraus ergaben sich schließlich Hinweise auf den 33-Jährigen.

Mann ist offenbar polizeibekannt

Laut "Hamburger Abendblatt" ist der Verdächtige ein Geflüchteter aus Syrien, der hier schon mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auffällig geworden war. Ihm wird vorgeworfen, am Abend des 12. April eine 30 Jahre alte Rollstuhlfahrerin und einen 60-Jährigen mit einem Messer angegriffen und verletzt zu haben.

Streit im Bus eskalierte

Zuvor soll er bei einer Fahrt mit der Buslinie 23 andere Fahrgäste angehustet haben. Die Busfahrerin hatte ihn Polizeiangaben zufolge deshalb an der Haltestelle Schiffbeker Höhe zum Verlassen des Fahrzeugs aufgefordert. Als er sich weigerte, halfen zwei andere Fahrgäste nach. Dabei sei es zu ersten Handgreiflichkeiten gekommen.

Vor dem Bus habe der Mann die beiden Fahrgäste, die vor ihm ausgestiegen waren, angegriffen. Er stach auf die Rollstuhlfahrerin und den Mann ein und flüchtete. Die Rollstuhlfahrerin erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen und konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung verlassen, der 60-Jährige musste stationär aufgenommen werden.

