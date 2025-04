Bürgerschaft: Kritik am neuen Koalitionsvertrag

Stand: 24.04.2025 17:21 Uhr

Die Einigung von SPD und Grünen in Hamburg auf einen neuen Koalitionsvertrag ist am Donnerstag in der Hamburgischen Bürgerschaft diskutiert worden. In der Aktuellen Stunde gab es von der Opposition an dem kurz zuvor vorgestellten Vertrag viel Kritik - insbesondere von der CDU.