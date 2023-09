Schwerer Lkw-Unfall am Lokstedter Steindamm

Stand: 21.09.2023 10:43 Uhr

In Hamburg hat es am Donnerstagmorgen einen schweren Lkw-Unfall gegeben. Am Lokstedter Steindamm krachte ein Lastwagen am Donnerstagmorgen unter anderem in eine Bushaltestelle. Neben dem Fahrer wurde offenbar nur eine Person leicht verletzt.