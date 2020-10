Schweiz stuft Hamburg als Corona-Risikogebiet ein Stand: 09.10.2020 15:09 Uhr Erstmals hat die Schweiz mit Hamburg und Berlin zwei Gebiete in Deutschland auf seine Liste mit Corona-Risikogebieten gesetzt. Ab Montag müssen alle Reisenden von dort für zehn Tage in Quarantäne.

Die Schweizer Gesundheitsbehörde reagiert mit ihrer Entscheidung auf die stark gestiegene Zahl neuer Corona-Infektionen in den beiden deutschen Großstädten. Wer ab Montag aus Hamburg in die Schweiz einreist, muss sich innerhalb von zwei Tagen bei den zuständigen, regionalen Behörden melden und für zehn Tage in seinem Zuhause oder einer anderen geeigneten Unterkunft aufhalten. Spaziergänge sind verboten.

Bußgeld von über 9.000 Euro möglich

Ein negatives Ergebnis eines Coronatests hebt weder die Quarantänepflicht auf, noch verkürzt es diese. Wer sich nicht an die Bestimmungen hält, muss mit einem Bußgeld von bis zu 10.000 Schweizer Franken rechnen. Das sind umgerechnet knapp 9.300 Euro. Auf der nun vorgestellten Liste mit Risikogebieten sind bis auf Liechtenstein alle Nachbarländer der Schweiz mit einzelnen Regionen vertreten.

