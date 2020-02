Stand: 02.02.2020 18:38 Uhr - NDR 90,3

Schulbehörde prüft Verbot der Vollverschleierung

Das Hamburger Verwaltungsgericht hat einer 16-jährigen Berufsschülerin im Eilantrag das Tragen eines sogenannten Niqab erlaubt. Der Grund: Im Schulgesetz findet sich kein entsprechendes Verbot. Die Hamburger Schulbehörde will ein solches Verbot der Vollverschleierung nun prüfen.

Schülerin musste in den Nebenraum

Die 16-jährige Tochter einer deutschen Mutter und eines ägyptischen Vaters trägt den Niqab, einen schwarzen Schleier, der nur einen schmalen Sehschlitz freigibt. Seit einem halben Jahr besucht die Einzelhandels-Schülerin eine Berufsschule in Hammerbrook. Ihr Anwalt Alexander Heyers sagte NDR 90,3, die Schule habe versucht, der Jugendlichen den Schleier auszureden, statt Unterrichtsmaterialien auszuteilen. Während des Unterrichts musste sie in einem Nebenraum sitzen, weil die Schule das Niqab-Tragen verbot. Der Anwalt klagte und bekam im Eilentscheid Recht.

Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht

Schulsenator Ties Rabe (SPD) will nun also - sollte eine Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht scheitern - ein Verbot der Vollverschleierung im Schulgesetz verankern. "Egal, was welche Kultur oder Religion vorschreibt: In der Schule zeigt jeder offen das Gesicht", sagte er. Man werde alles tun, damit das auch in Zukunft gesichert sei. Eine Vollverschleierung sei nach Ansicht der Schulbehörde nicht zulässig. Pädagogische Prozesse basierten auf der Kommunikation der Lehrenden und Lernenden sowie der Lernenden untereinander. Dies funktioniere nur, wenn auch Mimik und Gestik in die Kommunikation mit einbezogen würden, so Rabe.

Gleichberechtigung der Religionen

Der Senator bedauerte, dass das Gericht der Rechtsauffassung der Behörde nicht gefolgt war und das Verschleierungsverbot aufhob. Die Schulbehörde lege großen Wert darauf, dass Kinder und Jugendliche aus allen Kulturkreisen und Religionen gleichberechtigt am Unterricht teilnehmen können, so Rabe. Schülerinnen und Schüler anderer Glaubensrichtungen bekämen darum beispielsweise an zentralen Feiertagen ihrer Religionen schulfrei. Außerdem biete Hamburg als einziges Bundesland einen Religionsunterricht für alle, so dass Kinder und Jugendliche aller Religionen und Weltanschauungen mit ihren Fragen in den Unterricht eingebunden seien.

Das Tragen von Kopftüchern sei ebenso zulässig wie das Tragen eines Burkinis im Schwimmunterricht. Mit der Vollverschleierung des Gesichts werde laut Rabe jedoch eine Grenze überschritten, die guten Unterricht und gelingende Lernprozesse unmöglich mache.

Kritik von der Opposition

Die schulpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Birgit Stöver, kritisierte, dass die rot-grüne Koalition das Schulgesetz nicht schon früher geändert hatte. Eine Vollverschleierung sei für ein tolerantes Miteinander und gemeinsames Lernen kontraproduktiv. Nun räche sich, dass der Schulsenator nicht wie andere Bundesländer bereits eine entsprechende Regelung im Schulgesetz getroffen habe, so Stöver.

Der AfD-Fraktionschef Alexander Wolf forderte "ein allgemeines religiöses Verschleierungsverbot an allen staatlichen Bildungsstätten und öffentlichen Einrichtungen".

