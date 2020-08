Stand: 06.08.2020 16:04 Uhr - NDR 90,3

Schon ab Oktober keine Autos mehr auf dem Jungfernstieg

Der Jungfernstieg in der Hamburger Innenstadt soll im Eiltempo zur weitgehend autofreien Zone werden. Schon ab Oktober sollen nur noch Fahrräder, Busse, Taxis und Lieferwagen in der Tempo-30-Zone unterwegs sein dürfen. Das kündigte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) am Donnerstag an. "Wir wollen noch in diesem Jahr die Autos aus dem Jungfernstieg herausnehmen", so Tjarks. Der Umbau dauere nur vier Wochen.

Jungfernstieg: Mehr Platz für Radfahrer

"Es ist einer der schönsten Orte in dieser Stadt - und wir wollen ihn noch schöner zum Flanieren machen. Wir wollen, dass die Hamburgerinnen und Hamburger diesen Ort nochmal auf eine andere Art und Weise sinnlich erfahren können." Außerdem sei es ein Zeichen für die Mobilitätswende in Hamburg. Die Radfahrerinnen und Radfahrer sollen auf der Straße fahren, der alte Radweg fällt zugunsten eines breiteren Fußwegs an der Alster weg. In die Mitte der Fahrbahn kommt ein Streifen mit Pollern und Pflanzen. An drei Stellen wird es für Fußgängerinnen und Fußgänger Möglichkeiten der Fahrbahnquerung geben.

Mehr Grün und schönere Plätze geplant

Im Neuen Wall und in den Großen Bleichen dürfen nur noch Radfahrerinnen und Radfahrer fahren. Zudem soll es mehr Grün und schönere Plätze im Kern der Innenstadt geben, wie Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) ankündigte: "Wir möchten damit die Lebens- und die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt deutlich verbessern und damit auch den Einzelhandel stärken."

Busse sollen aus der Mönckebergstraße verschwinden

Ab März 2021 sollen aus der Mönckebergstraße die Busse verbannt werden. Erst einmal nur für einige Monate, weil darunter die U-Bahn saniert wird. Vielleicht aber auch für immer, wenn es keinen Protest gibt.

Rot-Grün: Einigung auf autoarme Innenstadt

SPD und Grüne hatten sich nach der Bürgerschaftswahl im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, dass die Innenstadt autoarm gestaltet werden soll. Dabei hatte man sich auch darauf verständigt, dass in der Mönckebergstraße der Busverkehr schrittweise reduziert und auf die Steinstraße verlegt werden soll.

