Schlickprobleme: Erster Hafengipfel im Hamburger Rathaus Stand: 09.12.2022 08:53 Uhr Die schiffbare Wassertiefe in der Elbe ist seit Anfang Dezember reduziert, der Grund sind riesige Schlickmengen. Dieser Schlick und seine Entsorgung sorgen seit Wochen für viel Streit. Heute Nachmittag treffen sich Vertreterinnen und Vertreter der Küstenländer im Hamburger Rathaus zu einem ersten Schlickgipfel.

Seit dem 1. Dezember dürfen Schiffe, die den Hamburger Hafen anfahren, das nur noch mit weniger Tiefgang tun. Das hatte die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt des Bundes im November entschieden, weil sich zu viel Schlick und Sand in der Elbe abgelagert hatte. Die Regelung gilt mindestens bis zum 30. November 2023. Große Containerschiffe haben damit ein Jahr lang weniger Spielraum für den Warentransport und können teilweise nur mit reduzierter Beladung einfahren. Die Hafenwirtschaft und auch Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sehen deshalb die Wettbewerbsfähigkeit des Hafens in Gefahr. Sie machen den Bund dafür mitverantwortlich und fordern, dass der mehr baggert.

Hitzige Debatten über die Elbvertiefung in Hamburg

Aber auch in Hamburg wird heftig gestritten - und zwar über die Elbvertiefung. Die 800 Millionen Euro teure Maßnahme hatte ja dafür sorgen sollen, dass Schiffe mit bis zu 14,5 Metern Tiefgang Hamburg anlaufen können. Das ist nur wenige Monate nach Abschluss nicht mehr möglich. Hamburgs Grüne hatten die Elbvertiefung deshalb für gescheitert erklärt. Und auch in der Bürgerschaft gab es zuletzt heftige Diskussionen. Umweltverbände wie NABU, BUND und WWF fordern ohnehin ein Umdenken. Sie hatten schon gegen die Elbvertiefung geklagt und halten das ständige Baggern für ökologisch bedenklich. "Es muss Schluss sein mit der sinnlosen Baggerei, bevor die ökologischen Schäden irreparabel sind", hatten sie mitgeteilt.

Streit mit Niedersachsen über Verklappung vor Scharhörn

Um den vielen Schlick loszuwerden, hatte Hamburg Anfang des Jahres angekündigt, ihn nahe der Vogelschutzinsel Scharhörn im Nationalpark Wattenmeer verklappen zu wollen. Die Insel gehört als Enklave zu Hamburg und liegt nordwestlich von Cuxhaven vor der niedersächsischen Küste. Gegen die Pläne gibt es daher auch massive Widerstände aus Niedersachsen. Das Land fürchtet - wie die Umweltverbände - massive Folgen für die Umwelt. Hamburgs Schlick-Probleme dürften nicht auf Kosten Cuxhavens gelöst werden, hatte Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Santjer (SPD) gesagt. Und Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) forderte eine "ökologische Sedimentstrategie". Die Sedimente sollten beispielsweise zum Deichbau genutzt werden, anstatt sie zu entsorgen. Niedersachsen hatte angekündigt, notfalls auch rechtliche Schritte zu prüfen.

Weitere Verklappung vor Helgolang möglich?

Auch Schleswig-Holstein sieht Gefahren für Schutzgebiete. "Eine Verklappung des Schlicks bei Scharhörn wird auf meinen entschiedenen Widerstand treffen", hatte der schleswig-holsteinische Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) gesagt. Außerdem wird auch vor Helgoland Elbschlick abgeladen, ein mit Hamburg vereinbartes Kontingent ist bis Ende des Jahres ausgeschöpft. Diskutiert wird in Schleswig-Holstein daher über die Anschlussvereinbarung. Und auch die Küstenfischerinnen und -fischer im Land haben Sorgen wegen des Schlicks. Sie fordern ein Verklappen an Land oder auf hoher See. Denn seit Jahren wirke sich die Elbvertiefung auf die Wasserqualität in der Nordsee aus. Die Krabbenfischer in Schleswig-Holstein fürchten, dass die Krabbenbestände zurückgehen.

