Stand: 03.09.2023 15:56 Uhr Schlauchboot-Demo auf der Alster in Hamburg

Rund 250 Teilnehmende haben am Sonntag mit Schlauchbooten auf der Alster für eine Umverteilung von Reichtum in der Gesellschaft demonstriert. Rund 60 Boote fuhren in der Nähe der Krugkoppelbrücke am nördlichen Ende der Außenalster los und paddelten den Fluss aufwärts entlang der Villen und Mehrfamilien-Häuser. Angemeldet hatte die Demonstration das Bündnis "Wer hat, der gibt". Eine auf einem Transparent vorgetragene Forderung der Demonstranten lautete "Alsterwasser für alle". Die Polizei begleitete den Schlauchboot-Korso auf eigenen Booten.

