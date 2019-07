Stand: 13.07.2019 16:32 Uhr

Schlagermove zieht durch St. Pauli

Biene Maja, die schöne Maid und Michaela haben auch dieses Jahr wieder zum knallbunten Karneval des Nordens auf Hamburger Straßen geladen: Zwischen Heiligengeistfeld und Landungsbrücken, St. Pauli Fischmarkt und Reeperbahn tobt zum 23. Mal der Schlagermove. Die Stadt ist wieder voll. Im vergangenen Jahr waren rund 400.000 Schlagerfreunde nach Hamburg gekommen. Trotz dicker Regentropfen feiern die Fans ausgelassen und sehr bunt kostümiert den diesjährigen Party-Umzug, der gegen 20 Uhr am Millerntor endet.

Festival der schrillen Kostüme





















Gedenkaktion für Costa Cordalis

47 Trucks sind in diesem Jahr dabei, allesamt bunt geschmückt und mit großen Lautsprecherboxen ausgestattet.Auf dem ersten LKW fährt der Sohn des am 2. Juli gestorbenen Schlagerstars Costa Cordalis mit. Lucas Cordalis ist extra zum Schlagermove aus seiner Wahlheimat Mallorca angereist: "Ich glaube, dass es heute schon noch sehr emotional wird, weil ich natürlich unglaublich viele Erinnerungen hier gemeinsam mit meinem Vater erlebt habe", sagte er. "Das ist der Grund warum ich heute gekommen bin – und auch, um den Schmerz so ein bisschen auf die Schultern von vielen Leuten zu verteilen." Zu Beginn der schrillen Parade hat jeder Truck einen Hit von Costa Cordalis gespielt.

Eigener Truck für Rollstuhlfahrer

Live sollen Stars wie Rosanna Rocci, Willi Herren, Peter Sebastian und Olaf Henning auftreten. Beim großen Umzug, der eine Strecke von 3,5 Kilometern zurücklegt, ist erstmals ein Wagen eigens für Rollstuhlfahrer dabei, wie die Veranstalter kürzlich bekannt gaben.

Karte: Der Streckenverlauf beim Schlagermove

Straßen gesperrt - Anreise mit der U2 empfohlen

Auf St. Pauli sind wegen des Schlagermoves einige Straßen gesperrt. Die Hochbahn empfiehlt wegen der Sperrung der U3 zwischen Baumwall und St. Pauli über die U2 anzureisen und an der Haltestelle Messehallen auszusteigen. An den U3-Haltestellen St. Pauli und Baumwall, die durch die Sperrung derzeit Endhaltestellen sind, könne es zu Engpässen und Überlastungen kommen.

Seit 1997 gibt es den Schlagermove bereits - und er hat nicht nur Fans: Krach und Müll sorgen immer wieder für Ärger bei den Anwohnern. Die Bezirksversammlung von Hamburg-Mitte hat wieder Grünes Licht mit den Auflagen der vergangenen Jahre gegeben, zu denen die Zahl der Ordner und eine Kontrolle von Wildpinklern gehören.

Das war der Schlagermove 2018

















Weitere Informationen U3-Sperrung bei den Landungsbrücken Die Hamburger U-Bahnhaltestelle Landungsbrücken wird für einen barrierefreien Ausbau 16 Wochen gesperrt. Einen Ersatzverkehr gibt es nicht, Fahrgäste müssen ausweichen. (20.05.2019) mehr Schlagermove kann weiter in Mitte stattfinden Die Bezirksversammlung Hamburg-Mitte hat grünes Licht für den Schlagermove gegeben. Zuletzt hatte es immer wieder Kritik von Anwohnern wegen Lärm und Müll gegeben. (06.03.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Plus | 13.07.2019 | 17:00 Uhr