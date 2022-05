Schlagermove, CSD und Harley Days: Genehmigung wahrscheinlich Stand: 06.05.2022 07:01 Uhr Die Bezirksversammlung Mitte entscheidet kommenden Dienstag über drei Groß-Veranstaltungen im Hamburger Bezirk Mitte. Dabei zeichnet sich ab, dass sie stattfinden können.

Der City-Ausschuss der Bezirksversammlung Mitte stimmt am kommenden Dienstag darüber ab, ob der Schlager-Move, die Harley Days und der Umzug von Schwulen und Lesben zum Christopher-Street-Day (CSD) am Ende der Pride Week dieses Jahr wieder stattfinden können. Der Vorsitzende der Bezirksversammlung-Mitte, Oliver Sträter, sagte zu NDR 90,3: Er sei guter Dinge, dass es mit dem Feiern in diesem Jahr wieder klappe. Er sagt aber auch: es gebe klare Regeln, die eingehalten werden müssten. Zum Beispiel genug Toiletten beim Schlagermove.

AUDIO: Mega-Events zurück in Hamburg (1 Min) Mega-Events zurück in Hamburg (1 Min)

Hafengeburtstag kommt im September

Die Großveranstaltungen mussten wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre lang pausieren. Sie sind Publikumsmagneten, hatten aber in der Vergangenheit auch immer Kritik der Anwohnenden zum Beispiel wegen Straßensperrungen hergerufen. Der Hafengeburtstag wird übrigens auch auch wieder ganz groß gefeiert: vom 16. bis 18. September. Diese Entscheidung war schon vor einiger Zeit gefallen. Die Harley Days sind vom 24. Juni bis 26. Juni geplant, der Schlagermove soll am 1. und 2. Juli stattfinden. Der Umzug für den CSD ist für den 6. August geplant.

