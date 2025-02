Stand: 04.02.2025 16:11 Uhr Schlafender Mann unter ICE: Polizeieinsatz am Hamburger Hauptbahnhof

Ein 21-Jähriger hat am späten Montagabend für eine Gleisperrung am Hamburger Hauptbahnhof gesorgt, weil er schlafend unter einem ICE lag. Die Bundespolizei musste den Betrunkenen mehrfach auffordern, unter dem Zug hervorzukommen. Nach einem gescheiterten Fluchtversuch gab er an, müde gewesen zu sein und einen Schlafplatz gesucht zu haben. In der Zelle nüchterte er dann aus und muss jetzt mit mehr als 300 Euro für Einsatz und Ingewahrsamnahme rechnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.02.2025 | 14:00 Uhr