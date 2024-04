Stand: 06.04.2024 17:14 Uhr Schlägerei mit Gehhilfe am S-Bahnhof Reeperbahn

In der Nacht zum Sonnabend waren auf dem Bahnsteig am Hamburger S-Bahnhof Reeperbahn eine 38-jährige Frau und ein 36-jähriger Mann aneinander geraten, wie die Polizei mitteilte. Nach verbalen Streitigkeiten habe die Frau die Unterarmgehstütze des Mannes genommen und damit auf ihn eingeschlagen. Daraufhin hätten sich die beiden gegenseitig mit Tritten und Schlägen malträtiert. Dabei gelangte wiederum der Mann an die Gehhilfe, der damit mehrfach auf die Frau einschlug. Beide wurden dabei leicht verletzt. Gegen die zwei Personen wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zudem wurde die Gehhilfe als Beweismittel von der Polizei sichergestellt.

