SPD und Grüne: Mehr Geld für Hamburgs Hochschulen

Trotz schwieriger finanzieller Bedingungen wollen SPD und Grüne den Hamburger Hochschulen Perspektiven zum Wachsen geben. Das sagte Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) nach der sechsten Runde der Koalitionsverhandlungen im Rathaus. "Wir wollen Hamburg als Wissenschaftsmetropole stärken", erklärte die Wissenschaftssenatorin. Vereinbart worden sei ein "Aufwuchsvolumen" von 750 Millionen Euro in den nächsten sieben Jahren. Das entspreche künftigen Steigerungen von mehr als drei Prozent pro Jahr.

Bislang wares es weniger als ein Prozent pro Jahr. Die Einigung sieht nun vor, dass die Finanzbehörde nicht nur drei Prozent pro Jahr mehr für die Wissenschaft bereitstellt, sondern auch noch einspringt, wenn Löhne und Gehälter durch Tariferhöhungen steigen. Der Ausgleich von Tarif- und Inflationssteigerungen sei bis zu einer Höhe von zwei Prozent vorgesehen, hieß es.

Bekenntnis zu Naturkundemuseum

Zudem soll in der Hansestadt ein modernes Naturkundemuseum geschaffen werden. "Wir haben ein ganz klares Bekenntnis dazu abgegeben", sagte Fegebank weiter. Dort soll unter anderem die naturkundliche Sammlung der Uni präsentiert werden. Die Koalitionspartner hätten außerdem das Ziel, ein Exzellenzcluster Infektionsforschung auf den Weg zu bringen.

2,6 Milliarden Euro für Hochschulbau

Nach Angaben von Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) einigte man sich darauf, in den kommenden zwei Jahrzehnten 2,6 Milliarden Euro in den Hochschulbau zu investieren. Die Hochschulen würden ein "ganzes Stück zusätzliche Unterstützung und Planungssicherheit" erhalten, betonte der Senator. "Wir stehen auch in schwierigen Zeiten zur Entwicklung unseres Wissenschaftsstandorts."

Noch keine Ergebnisse beim Thema Wirtschaft

Am Freitag war auch über Wirtschaftspolitik verhandelt worden, Ergebnisse wurden aber noch nicht verkündet. Am kommenden Mittwoch werden die Koalitionsverhandlungen mit dem Thema Verkehrspolitik fortgesetzt.

