Stand: 01.10.2022 19:46 Uhr Rund 900 Menschen demonstrieren gegen Krieg in der Ukraine

Rund 900 Menschen haben am Sonnabend in Ottensen an einer Aktion der Friedensbewegung teilgenommen. Sie protestierten gegen den Krieg in der Ukraine und für Abrüstung. Ähnliche Kundgebungen waren unter anderem in Berlin, Stuttgart und Frankfurt geplant.

