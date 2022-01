Ruhige Silvesternacht in Hamburg mit Stromausfall in Borgfelde Stand: 01.01.2022 11:13 Uhr Für Polizei und Feuerwehr in Hamburg war es eine verhältnismäßig ruhige Silvesternacht. So waren an der Alster, an den Landungsbrücken und auf St. Pauli deutlich weniger Menschen unterwegs. Für einen Großeinsatz sorgte ein flächendeckender Stromausfall in Borgfelde.

Am frühen Neujahrsmorgen um halb sechs rasten zahlreiche Rettungswagen in die Jungestraße am Berliner Tor: Dort stellte sich die Feuerwehr auf ein Szenario mit zahlreichen Verletzten ein, so Feuerwehrsprecher Jan Ole Unger: "Hier war auch ein Pflegeheim für beatmete Patienten betroffen". Es war zunächst unklar, wie schnell die Stromversorgung wiederhergestellt werden könnte. Inzwischen gibt es wieder Strom in Borgfelde, die Feuerwehr ist aber weiter vor Ort.

Zwei Verletzte durch Böller

Zuvor hatten sich in der Silvesternacht in Hamburg zwei Menschen beim Böllern schwer verletzt - einem Mann musste eine Hand amputiert werden, in Bramfeld erlitt ein 50-jähriger Mann durch Böller in einer selbstgebastelten Abschussvorrichtung schwere Gesichtsverletzungen. Er schwebt nach Polizeiangaben in Lebensgefahr. Außerdem starb ein Mann bei einem Feuer auf einem Kajütboot in einem Yachthafen an der Bille, ein weiterer wurde verletzt.

Tausende an Binnenalster und in St. Paili

Trotz der verhängten Ansammlungsverbote waren nach Polizeiangaben Tausende Menschen in der Innenstadt unterwegs - in St. Pauli rund 10.000, rund um die Binnenalster 2.500 und an den Landungsbrücken etwa 2.000. "Das haben wir jedes Wochenende", sagte ein Polizeisprecher. Es habe "immer mal wieder" Ansammlungen von Personen gegeben. Die Polizei habe die Menschen dann angesprochen und auch einige Platzverweise erteilt. Auf St. Pauli sei eine Bar nach Verstößen gegen die Corona-Vorschriften geschlossen worden. Von den Landungsbrücken habe sich die Polizei jedoch schon eine halbe Stunde nach Mitternacht zurückgezogen, weil nichts mehr losgewesen sei. Die Zahl der Feuerwehreinsätze insgesamt war aber erneut deutlich niedriger als in Vor-Corona Zeiten.

