Stand: 18.08.2019 10:38 Uhr

Rohrbruch in Eimsbüttel: Fruchtallee überflutet

Ein Rohrbruch hat am Sonntag die Fruchtallee in Hamburg-Eimsbüttel überflutet. Die sechsspurige Straße stand am Vormittag teilweise rund 30 Zentimeter unter Wasser.

Gehwegplatten hochgespült

Anwohner berichteten, dass nach einem Brummgeräusch am Morgen plötzlich Wasser aus einem Loch vor ihrer Haustür geströmt war. Der Druck war so groß, dass zahlreiche Gehwegplatten hochgespült wurden. Kurz darauf war die Fruchtallee überflutet. An mehrerern Stellen liefen die Wassermassen in die Keller.

Wasserrohrbruch an der Fruchtallee NDR 90,3 - 18.08.2019 11:00 Uhr In Hamburg-Eimsbüttel sorgt ein Rohrbruch für Probleme. Wasser überflutete die vielbefahrene Fruchtallee. Ingmar Schmidt berichtet.







Versorgungsleitung geplatzt

Geborsten war eine Versorgungsleitung mit einem Durchmesser von 30 Zentimetern. Sie konnte mittlerweile abgedichtet werden. Das Wasser wurde von der Fahrbahn abgepumpt, stand aber zunächst noch in mehreren Kellern. Techniker von Hamburg Wasser arbeiteten daran, den Schaden zu beheben und auch mehrere Häuser wieder an die Wasserversorgung anzuschließen.

Fahrbahn gesperrt

Die Fahrbahn und der angrenzende Fußweg waren am Vormittag mit einer mehreren Zentimter dicken Sand- und Schlammschicht überzogen. Die Fruchtallee wurde zwischen Eppendorfer Weg und Hohe Weide zunächst in beiden Richtungen gesperrt, inzwischen ist der Verkehr in Richtung stadtauswärts wieder freigegeben.

